Schloß Holte-Stukenbrock

Schon vor der Lesung im Kulturforum am Altenkamp, zu der der Kulturkreis eingeladen hatte, erlebt der Bestseller-Autor Ewald Arenz, eine Überraschung. Seine Lieblingstante Hildegard Koslowsky ist aus Bad Oeynhausen gekommen, um den Neffen zu hören. Arenz ist in Rothenberg im Landkreis Fürth in Mittelfranken zuhause

Von Manuela Fortmeier