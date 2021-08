Tiefgarage soll bald fertig sein

Paderborner Königsplatz: Ausschussmitglieder geben 400.000 Euro an zusätzlichen Mitteln frei

Paderborn

Autofahrer in Paderborn können sich demnächst über eine erhebliche Verbesserung in der Tiefgarage Königsplatz freuen: Eine zweite Ein- und Ausfahrt mit deutlich flacherer Rampe soll im September fertiggestellt werden. Die Mitglieder des Betriebsausschusses und Ausschusses für Märkte und Feuerwehr haben sich am Freitag bei einer Begehung vor Ort über den gegen­wärtigen Stand der Baumaßnahme informiert.

Peter Lakebrink