„Tierarzt ist kein Beruf, um reich zu werden“

Bald steigen die Tierarztkosten an. Der Grund: eine neue Gebührenordnung. Doch wegen des Geldes macht den Job keiner, wie Tierarzt Dr. Stefan Bockholt erzählt.

Einen großen Teil seiner Arbeitszeit verbringt Dr. Stefan Bockholt im Auto. „Im Schnitt fahre ich 250 Kilometer am Tag, das sind rund fünf Stunden hinter dem Steuer“, sagt der 55-Jährige. Bockholt ist Mitinhaber eine gemeinschaftlichen Tierarztpraxis in Warendorf und spezialisierter Pferde-Facharzt. Da die wiehernden Vierbeiner aber schlecht zu ihm in die Praxis kommen können, macht der Veterinär Haus- oder besser gesagt Hofbesuche.