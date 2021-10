Tierärzte gründen Notdienstring

Bielefeld

Hunde- und Katzenbesitzer reisen am Wochenende aus Kassel oder sogar aus Berlin an, um ihre Vierbeiner in der Bielefelder Tierklinik Anicura behandeln zu lassen. Und auch nachts nehmen Herrchen und Frauchen zuweilen lange Anfahrten zum Notdienst in Kauf, wenn sie sich sorgen. Gegen den Ansturm können die Anicura-Tierärzte kaum anarbeiten. Deswegen haben die Bielefelder Haustierärzte einen Ring gegründet, um sie zu entlasten.

Von Sabine Schulze