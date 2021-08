„Tiere sind nicht mehr zeitgemäß“

Paderborn

Weihnachten kommt schneller, als man denkt. Und wenn es so weit ist, sollen die Paderborner in den Zirkus gehen. So wünscht es sich zumindest Lars Wasserthal. Mit seiner Frau Sabrina und Partnern hat er den „Paderborner Weihnachtscircus“ organisiert. Der sollte eigentlich schon 2020 Premiere feiern, fiel aber wie so vieles andere auch wegen Corona aus.

Von Dietmar Kemper