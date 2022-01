Tierkrematorium wechselt Betreiber

Seit 2008 können sich Tierhalter aus Willebadessen und Umgebung in Würde von ihrem Tier im Phönix-Kleintierkrematorium verabschieden. Zum 1. Januar hat die Rosengarten-Tierbestattung den Betrieb von Michael Flore übernommen. Dies erklärt das bundesweit tätige Tierbestattungsunternehmen in einer Pressemitteilung.

Flore gibt seinen Betrieb samt Grünanlage in die Hände der Familie Nietfeld. Arndt Nietfeld ist der Geschäftsführer. Nietfeld begleitet Tierhalter seit knapp 20 Jahren beim Abschiednehmen.

Nach Angaben des Unternehmens ist Rosengarten-Tierbestattung bundesweit das gesamte Jahr über für Trauernde erreichbar. Michael Flore sei es wichtig gewesen, sein Kleintierkrematorium einem Familienbetrieb zu übertragen, „der aufrichtige Werte vertritt“, und er sei sich sicher, dass Tierhalter vor Ort weiterhin einfühlsam und verständnisvoll aufgefangen werden, heißt es weiter.

15 Mitarbeiter in Peckelsheim

„Als Familienunternehmen verspüren wir eine hohe moralische Verpflichtung. Tierbestattung ist viel mehr als nur eine Dienstleistung, es ist unsere tiefste Überzeugung und aufrichtiger Wunsch, Menschen in ihrer Trauer beizustehen und das überall und zu jeder Zeit“, sagt Arndt Nietfeld. In Zukunft arbeite ein 15-köpfiges Team bei der Rosengarten-Tierbestattung Warburger Börde, so der neue Name des Standortes.

Arndt Nietfeld ist der neue Geschäftsführer. Foto: privat

Tierhalter äußerten immer häufiger den Wunsch, ihr Tier auf dem letzten Gang begleiten zu dürfen. Dieser Wunsch werde mit einem Termin zur Direktkremierung ermöglicht. Das verstorbene Tier werde in einem Abschiedsraum aufgebahrt. Halter könnten sich in privater Atmosphäre persönlich von ihren Lieblingen verabschieden. Anschließend könnten sie den Beginn der Kremierung durch ein Sichtfenster verfolgen.

Abschied vom verstorbenen Tier nehmen

Die ersten Termine zur Direktkremierung sind ab dem 1. Februar möglich. Ähnlich dem Rosengarten in Badbergen, besteche auch das etwa fünf Hektar große Gelände in Peckelsheim durch die Schönheit der Natur, so Arndt Nietfeld. Die Tierhalter fänden dort einen individuellen Ort des Gedenkens, ob im Friedwald, inmitten des Birkenhains oder an einem der Teiche.