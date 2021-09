Tierpark Olderdissen: Normalbetrieb in Sicht

Normalbetrieb bedeutet auch: Nebeneingänge wie der an der Bushaltestelle Bauernhausmuseum würden wieder geöffnet. Bis dahin bleibt dieser Zugang aber zu, wie der UWB am Dienstag im Betriebsausschuss mitteilte. Dass das mit Blick auf die Straßenbauarbeiten auf der Dornberger Straße für Umwege sorgt, machte die FDP mit einer Anfrage klar. Denn wer mit dem Bus zum Tierpark reist, kann bis Anfang Oktober nur an der Haltestelle Bauernhausmuseum aussteigen. Weil der Eingang dort aber geschlossen ist, müssen Besucher einen rund 500 Meter langen Umweg bis zum Haupteingang in Kauf nehmen.

