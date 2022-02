Tierpark-Zaun: Beschluss vertagt

Über Abbau der Einfriedung in Olderdissen soll erst der Ausschuss beraten

Bielefeld

Soll der Zaun um den Tierpark Olderdissen nach dem Ende der Pandemie und der 2-G-Zugangskontrollen wieder abgebaut werden? Die Frage blieb in der Ratssitzung am Donnerstagabend unbeantwortet, der entsprechende Antrag wurde in den Betriebsausschuss des städtischen Umweltbetriebs verwiesen.

Peter Bollig