Bünde

Weil er sein Pferd trotz erheblicher Verletzungen über einen längeren Zeitraum nicht zum Tierarzt gebracht haben soll, muss sich ein 53-jähriger Bünder am kommenden Montag vor dem Amtsgericht der Elsestadt verantworten. Nach Informationen dieser Zeitung soll der Angeklagte schon mehrfach in das Visier der Veterinärämter in der Region geraten sein.

Von Daniel Salmon