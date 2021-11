Tim Ostermann wünscht sich rasche Klarheit

Wer wird CDU-Bundesvorsitzender? Vorsitzender der CDU im Kreis Herford will nicht spekulieren

Herford

Rund 400.000 CDU-Mitglieder sollen über den neuen Parteivorsitzenden entscheiden. Das hatte die Kreisvorsitzendenkonferenz in Berlin so beschlossen. „Ich begrüße es, dass die CDU-Basis in der Frage, wer auf Armin Laschet folgen soll, nun das Wort hat“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Dr. Tim Ostermann.

Von Ralf Meistes