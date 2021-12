Timo Hinkelmann kocht in neuer RTL-Sendung

Zwei Profiköche – Timo Hinkelmann (Herford) und Kai Neumann (Berlin) erstellen ein Drei-Gänge-Menü ausschließlich aus Zutaten, die sie in der Natur gesammelt haben. Zubereitet unter freiem Himmel, über offenem Feuer – in einer Waldküche.

Eine fachkundige Jury nimmt die Teller unter die Lupe und wird feststellen, ob die hochgesteckten Ziele der befreundeten Gastronomen erreicht werden.

„Mundraub – Die Natur ist unser Supermarkt“ ist eine kulinarische Reise quer durch den Wald, Seen und Wiesenlandschaften von Berlin-Brandenburg. Ausgestrahlt wird die 30-minütige Sendung in der Nacht von Montag auf Dienstag, 21. Dezember, um 1.15 Uhr, anschließend dann in der Mediathek (TV Now) abrufbar. „Sollte das Format erfolgreich sein, wird es weitere Episoden geben“, sagt Timo Hinkelmann, Chef der Quartier Lounge am Gänsemarkt.