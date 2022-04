Tipps für Parkplatzsuchende

Auf das Kirschblütenfest haben viele lange hingefiebert. Wenn es an diesem Freitag, 22. April, endlich los geht, bleibt allerdings für Autofahrer ein kleines Problem: Wohin mit dem Wagen?

Viele bekannte Stellflächen stehen während des Kirschblütenfests in Enger für Fahrzeuge nicht zur Verfügung

Viele bekannte Parkplätze wie die Parkpalette in der Mitte der Innenstadt stehen während des Kirschblütenfests nicht zur Verfügung.

Das fragen sich Besucher des Stadtfestes, aber auch die, die in den Tagen vor dem Start in der Widukindstadt arbeiten und ihr Fahrzeug nicht am gewohnten Ort abstellen können.