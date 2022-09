Tipps zu den erneuerbaren Energien

Energiesparwochen online im September in Schloß Holte-Stukenbrock

Werben für Klimaschutz am Haus: (von links) die Referenten Oliver Erdmann und Jörg Sutter, Jelena Jaissle von der VHS sowie Marcell Booth, Klima- und Mobilitätsmanager Schloß Holte-Stukenbrocks.

Ebenso überlegen immer mehr Besitzer von älteren Photovoltaikanlagen, was sie nach Ende der Strom-Einspeisevergütung tun sollen. Zudem regt der Klimawandel immer mehr Menschen zum Handeln an. So werden zum Beispiel vermehrt Dachbegrünungen geplant, die das Kleinklima verbessern, Folgen von Starkregen abmildern und Lebensraum für Insekten schaffen.

Zur Unterstützung der Hausbesitzer bei der Planung und Umsetzung dieser und weiterer Klimaschutzmaßnahmen bietet die Volkshochschule mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, dem Kreis Gütersloh und der Verbraucherzentrale NRW vom 19. bis 29. September sechs Online-Vorträge an. In der ersten Woche geht es um Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien, in der zweiten stehen Dachbegrünung, Fassadendämmung sowie Förderprogramme und regionale Energieberatungsprogramme auf dem Programm.

Interessenten können sich ab sofort unter www.vhs-vhs.de oder unter Tel. 05207/ 91740 für eine oder mehrere Zoom-Veranstaltungen anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden spätestens bis zum Veranstaltungstag, um 12 Uhr entgegen genommen.

Programm

19. September, 19 Uhr: „Klimafreundlich heizen ohne Öl und Gas“, Sven Kersten, Bundesverband Wärmepumpe, Berlin.

20. September, 19 Uhr, „Was tun mit Ü20-Photovoltaikanlagen nach Ende der EEG-Vergütung?“, Jörg Sutter, Verbraucherzentrale NRW, Düsseldorf.

21. September, 19 Uhr: „Photovoltaik, Batteriespeicher und Elektromobilität“, Ulrich Honigmund, Verbraucherzentrale Gütersloh

27. September, 19 Uhr: „Grün sucht Dach – Dachbegrünung fachgerecht planen und umsetzen“, Andrea Wegner und Annika Dobbers, Verbraucherzentrale NRW, Ulla Thering, Kreis Gütersloh.

28. September, 19 Uhr: „Mit Fassadendämmung Heizkosten senken“, Oliver Erdmann, die Bauwerkstadt GmbH, Bielefeld.

29. September, 19 Uhr: „Vorträge zu aktuellen Fördermitteln fürs Haus und zu regionalen Energieberatungsangeboten mit anschließender Gruppenberatung im Webraum“, Jan Karwatzki und Bernd Winterseel, Öko-Zentrum NRW, Jörg Sutter, Verbraucherzentrale NRW, Ulla Thering, Kreis Gütersloh.