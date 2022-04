Tochter entpuppt sich als Betrüger

„Mama, ich habe eine neue Handynummer...“: So beginnt eine neue Betrugsmasche auf Mobiltelefonen, die aktuell auch im Kreis Höxter häufiger auffällt. Dieser zum Opfer gefallen ist erst am vergangenen Dienstag wieder ein 80-Jähriger aus Warburg. Die Polizei warnt.

Angeblich sei das alte Handy verloren oder kaputt gegangen, heißt es in den vielen Nachrichten, die der Polizei vorliegen. Und kurz darauf wird um Geld gebeten. Die Überweisung landet allerdings nicht bei den vermeintlichen Kindern oder Enkeln, sondern auf Konten von Betrügern. Die Polizei Höxter warnt daher ausdrücklich vor der neuen Methode, die sich überwiegend per Messanger-Diensten wie zum Beispiel Whatsapp verbreitet – dort wird zumeist der erste Kontakt mit dem angeblichen Verwandten hergestellt. Die Täter geben sich dann als Angehörige aus. Neben Enkeltrick, Schockanrufen oder falschen Polizeibeamten am Telefon versuchen Betrüger seit einer Weile auch über diesen Weg, an das Geld ihrer oft arglosen Opfer zu gelangen.