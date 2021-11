Todesdrohungen sogar noch im Gerichtssaal

27-Jähriger muss in Paderborn mit Einweisung in die Psychiatrie rechnen

Paderborn

Ein junger Mann randaliert, bedroht andere mit dem Messer. Offensichtlich ist er seelisch krank. Jetzt muss das Landgericht entscheiden, ob er in die Psychiatrie eingewiesen werden soll. Doch die Taten, die ihm zur Last gelegt werden, sind nur ein Teil der Geschichte – der Rest spielt in Afghanistan, im Mittelmeer und in einer vom Krieg in der Heimat schwer betroffenen Familie.

Von Ulrich Pfaff