Tödliche Polizeischüsse Thema im Landtag

Er starb später im Krankenhaus. Am Donnerstag wird sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Polizeieinsatz befassen – auf Grundlage eines Berichts der Staatsanwaltschaft Bielefeld. Demnach alarmierte eine Frau gegen 23.35 Uhr die Polizei und gab an, ihr Lebensgefährte habe sie in der Wohnung mit einem Messer verletzt. Vier Streifenbeamte trafen die Frau mit einer etwa 30 Zentimeter langen Schnittwunde am Oberkörper an. Eine Polizistin holte die Verletzte aus Sicherheitsgründen ins Treppenhaus, ihre Kollegen trafen im Wohnzimmer auf den Mann, der am Tisch saß und alkoholisiert gewesen sein soll. Laut Bericht forderten sie ihn mehrfach auf, seine Zigarette auszudrücken. Schließlich soll er die rechte Hand mit der Zigarette zur Hüfte geführt und „in einer fließenden Bewegung“ eine Pistole gezogen haben, aufgestanden sein und auf die Polizisten gezielt haben. Ein Hauptkommissar und ein Oberkommissar schossen insgesamt drei Mal. Eine Kugel verfehlte den 35-Jährigen, eine traf einen Oberschenkel und einen die Leber. Der Herforder starb einen Tag später im Klinikum an den Folgen eines Verblutungsschocks. Seitdem ermittelt eine Mordkommission wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen die Polizisten. Die Pistole des Mannes soll – für die Beamten nicht erkennbar – eine Schreckschusswaffe gewesen sein.

