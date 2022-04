Tödliche Polizeischüsse: Verfahren eingestellt

Vorfall in Herford am zweiten Weihnachtstag 2021 – Bruder des Verstorbenen legt Beschwerde ein

Herford

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, war sogar Thema im Landtag: Bei einem Polizeieinsatz am zweiten Weihnachtstag in einer Wohnung an der Clausewitzstraße war ein Mann (35) durch Schüsse aus zwei Polizeipistolen tödlich verletzt worden.

Von Bernd Bexte