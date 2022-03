Tödlicher Blick aufs Handy: Fahrer kommt hinter Gitter

Familie in Salzkotten angefahren: Strafe gegen Unfallverursacher wird nicht zur Bewährung ausgesetzt

Salzkotten

Der Autofahrer sah auf sein Handy und fuhr quasi im Blindflug eine Mutter und ihre beiden Töchter an. Drei Jahre nach einem tödlichen Unfall in Salzkotten hat das Oberlandesgericht in Hamm jetzt rechtskräftig entschieden: Der Mann muss für 21 Monate ins Gefängnis, seine Strafe wird nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Von Christian Althoff