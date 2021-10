Tödlicher Unfall

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Melle (Kreis Osnabrück) ist am Sonntagnachmittag ein 69-jähriger Rennradfahrer aus Bielefeld tödlich verunglückt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte der Bielefelder am Sonntag gegen 14.22 Uhr, von der Hoppenstraße nach links auf die Altenmeller Straße einzubiegen. Im Einmündungsbereich kollidierte der 69-jährige Rennradfahrer laut Polizeibericht mit einem bevorrechtigten Motorradfahrer, der die Altenmeller Straße in Richtung Wellingholzhausen befuhr. Der Bielefelder erlitt lebensgefährliche Verletzungen und erlag diesen noch am Sonntag in einem Osnabrücker Krankenhaus.

Der 60-jährige Motorradfahrer aus Osnabrück stürzte nach dem Zusammenstoß, rutschte noch dutzende Meter über die Fahrbahn und blieb dort mit leichten Verletzungen liegen. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst verzichtete der Osnabrücker auf eine Behandlung im Krankenhaus. Das Rennrad des Bielefelders wurde in mehrere Teile zerrissen, auch am Krad entstand ein Totalschaden.

Ein Abschleppunternehmen barg das Sportgerät und säuberte die Fahrbahn. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf 3200 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Altenmeller Straße voll gesperrt.