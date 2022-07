Tödlicher Unfall in Hiddenhausen muss nachgestellt werden

Hiddenhausen

Mehr als vier Monate ist es her, dass bei einem mutmaßlichen Motorradrennen ein unbeteiligter Anwohner (58) auf der Oberen Talstraße in Oetinghausen von einem der beiden Fahrer erfasst und tödlich verletzt worden war. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, weil es einen solchen Unfall so oder ähnlich offenbar noch nicht gegeben hat.

Von Bernd Bexte