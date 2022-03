Toilette muss erneut geschlossen werden

Unbekannte haben die Funktion des WCs beschädigt und dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro erzeugt. Da elektronische Ersatzteile bestellt werden müssen, wird die Reparatur mehrere Wochen in Anspruch nehmen. „Wir müssen in letzter Zeit leider immer wieder unsere öffentlichen Toiletten wegen Schäden schließen. Insbesondere wegen der Menschen, die auf die barrierefreie Funktion der Toilette angewiesen sind, bedauere ich diesen Zustand sehr“, sagt Matthias Vonderheide, Zuständiger für Gebäudemanagement bei der Gemeindeverwaltung. Die anderen beiden WCs am Bahnhof, die nicht barrierefrei sind, stehen weiterhin zur Verfügung. Die Verwaltung bittet um Hinweise, Tel. 05257/5009-245.