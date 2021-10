„Toll, dass Sie das hier auf sich nehmen“

„Macht doch das Saallicht nicht so dunkel, man sieht ja gar keine Menschen mehr. Das hatten wir doch nun lange genug.“ Schon der Auftakt machte deutlich, dass Torsten Sträter viel Freude an seinem Auftritt in Delbrück hatte. Dieser konnte vor mehr als 1000 Besuchern in der ausverkauften Stadthalle Delbrück stattfinden, da alle Besucher gründlich auf 3G kontrolliert wurden.

Der gebürtige Dortmunder trat mit seinem Programm „Schnee, der auf Ceran fällt“ in Delbrück auf und brachte das Publikum schnell zum Lachen.

„Ich liebe die deutsche Sprache“, betonte Torsten Sträter in seiner typischen Art und Weise. „Aber es muss nicht Schraubenzieher, sondern Schraubendreher heißen“, sezierte Sträter seine Muttersprache. „Ich habe das Programm 2019 geschrieben, aber durch Corona ist davon nicht viel übrig geblieben. Mein Vater und mein Sohn wollen inzwischen nicht mehr in meinem Programm auftauchen“, beschwor Torsten Stäter, um dann doch indirekt auf die Eigenarten seiner Familie einzugehen. Die rhetorischen Ausflüge in die Familiengeschichte beendete der Comedian gerne mit der zum Markenzeichen gewordenen Floskel: „Aber wir schweifen ab“. Und so stand auch der Umgang mit Corona im Mittelpunkt seines gelungenen Auftritts in der ausverkauften Stadthalle.

„Also erst hat in China jemand eine Fledermaus verschluckt, dann haben wir mit Hochdruck einen Impfstoff entwickelt und zwischendurch habe ich im Autokino gespielt. Aber die waren ja mit 38 Autos schon ausverkauft. Da in einigen Autokinos nicht gehupt werden durfte, gab es Beifall mit dem Scheibenwischer. Ein kreativer Höhepunkt meiner Karriere“, so der gelernte Herrenschneider süffisant. „Es gibt ja in jeder Stadt eine liebe Omi, die aus allem Masken genäht hat, aus Bettwäsche, aus Polsterstoff, gestrickt, genäht gehäkelt, Sie erinnern sich? Ja und dann kam Jens Spahn auf die Idee FFP2-Masken einzuführen. Ja die kommen dann wieder aus Fledermausland. Das ist jetzt nicht beleidigend gemeint, aber nach 18 Monaten Pandemie sollten die Chinesen doch in der Lage sein, Masken für Erwachsene zu nähen, bei denen sich die Ohren nicht so nach vorne biegen“, schloss sich ein Kreis seiner Geschichte.

Aber Torsten Sträter machte auch seinem Ärger über Corona-Leugner und Impfgegner Luft: „Die Impfgegner haben dir erzählt, wenn du geimpft bist, stirbst du am 15. September. Und? Nichts ist passiert, außer dass ich kein Toastbrot mehr im Haus hatte. Boh, wenn ´de dich auf die verlässt, ich hatte einen Hals“, so Sträter, der sich mit hörbarer Spielfreude die bestmögliche Unterhaltung des Publikums vorgenommen hatte. „Toll, dass Sie das hier heute auf sich nehmen für mich“, dankte er mehrfach authentisch.