Tolle Fotos: Handwerk trifft Kultur

Hier findet am Donnerstag, 12. Mai, von 18 Uhr an die Eröffnungsveranstaltung statt. Die Bilder vom Fotografen Michael Trappmann geben Einblicke in ausgewählte Kulturorte und Museen der Region. Fokus ist das Handwerk, das in lebendigen Nahaufnahmen festgehalten ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar