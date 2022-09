Tolle Kino-Atmosphäre

Etwa 100 Besucher waren der Einladung des Jugendparlaments gefolgt. „Wir durften auch Werbung im Chor des Gymnasiums machen, ich erkenne einige Besucher wieder“, sagte Johanna Dyck, die mit ihren Mitstreitern die Einlasskontrolle ernst nahm. Wer jünger als zwölf Jahre war, musste einen Mutti-Zettel vorlegen.

Bei angenehmen Temperaturen und einsetzender Dunkelheit war es genau der richtige Termin und die richtige Uhrzeit für das Mondscheinkino. Beginn war pünktlich um 20.30 Uhr. Die JuPa-Mitglieder Johanna Dyck und Maya Hemschenherm hatten zuvor in der Begrüßung die Aktivitäten des JuPas vorgestellt – wie die kommunalpolitische Arbeit in und außerhalb der Gremien, politische, gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen. Sie sprachen die Einladung aus, an dieser Arbeit mitzuwirken oder einen ersten Eindruck davon zu bekommen, ohne dabei eine Verpflichtung einzugehen. Die nächste Sitzung des Jugendparlaments ist am Dienstag, 6. September, ab 19.30 Uhr im Rathaus. Alle Jugendlichen zwischen 11 und 21 Jahren sind immer willkommen. Fragen zur nächsten Sitzung oder Anregungen per Direktnachricht auf Instagram (jugendparlament_shs) oder über die Kontaktmöglichkeiten auf der Homepage nutzen (jupa-shs.de).

Beim Open-Air-Kino herrschte gute, gelassene Atmosphäre unter einem schönen Sternenhimmel. Marc Jacobsen, Vertreter der Partnerschaft für Demokratie SHS, die die Veranstaltung finanziert hatte: „Ich freue mich, dass meine erste Veranstaltung mit dem Jugendparlament auf eine so gute Resonanz gestoßen ist. Die Zusammenarbeit mit den JuPa-Mitgliedern hat super funktioniert und ich freue mich über das tolle Engagement der Jugendlichen und auf weitere Veranstaltungen.“