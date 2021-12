Tolle Moral im letzten Spiel 2021

Eidinghausen/Brakel

Gelungener Jahresabschluss für die Spvg. Brakel in der Landesliga: 2:1 heißt es am vierten Advent für die Rot-Schwarzen beim SV Eidinghausen/Werste. In einer umkämpften Partie behalten die Gäste verdient die Oberhand. Trainer Haydar Özdemir findet für die gesamte Mannschaft und insbesondere für einen Youngster sehr lobende Worte.

Von Jürgen Drüke