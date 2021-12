Tolles Konzert im KuStall

Die Kult-Band “Die Räuber“ gibt ein Jubiläumskonzert in der Reihe „Große Kölsche Nacht“ in Ottbergen. „Die Räuber“ gehören seit 30 Jahren zu den bekanntesten Bands der kölschen Musik. Am Samstag, 2. April 2022, kommen sie im Rahmen ihrer großen Tournee nach Ottbergen.

Nach 2019 ist der KuStall in Ottbergen nun zum zweiten Mal Location für die weit über die Kreisgrenzen beliebte Kölsche Nacht.

Es freuen sich auch die Organisatoren Markus Finger und Marcus Stiera: „Die Räuber stehen schon lange auf unserer Agenda. Das wir sie nun im Rahmen ihrer anstehenden Jubiläumstour für einen Auftritt gewinnen konnten, ist umso besser“. Seit 2009 richten die beiden Höxteraner bereits die beliebte Veranstaltungsserie an unterschiedlichen Orten im Kreis Höxter aus. Fast alle bekannten Bands aus Köln konnten in den letzten Jahren hierbei begrüßt werden.

Nun also die Räuber. Unter dem Motto „Räuber 3.0 – 30 Jahre und kein bisschen leise“ starten die Jungs um Frontmann und Ausnahmetalent Sven West und Keyboarder Kurt Feller als gute Seele und Chef der Truppe mit neuer Strahlkraft in die Zukunft. „Wir wollen musikalisch, kreativ, gesanglich und showmäßig neue Maßstäbe setzen“ freuen sich die fünf Musiker auch auf das anstehende Konzert in Ottbergen. „Im 30. Jahr der Bandgeschichte werden wir aber auch „et Trömmelche“ so laut spielen, dass unsere Fans es überall hören werden – in der Heimat und über die Grenzen von Köln hinaus.“ macht Sven West deutlich und fügt an: „Unter dem Motto „Einer für alle und alle für einen“ starten wir zusammen in die Zukunft. Mit Euch! Mit unserem Song „Mia“! Stärker. Energetischer. „Alles für Kölle“ und alles für „die Iwigkeit“!

Vor und nach dem Auftritt der Band legen die Dj`s Marcus und Markus die besten Kölschen Lieder auf und bringen das Publikum wie gewohnt ordentlich auf Temperatur. Einlass in den Ottberger KuStall ist am Samstag, 2. April, ab 19 Uhr. Ab 20 Uhr legen DJ Marcus & Markus auf, ab 21 Uhr stehen die RÄUBER auf der Bühne. Im Anschluss gibt es eine Aftershowparty.

Der Ticketverkauf startet pünktlich zu Weihnachten. Karten gibt es für 25 Euro in den Filialen der Sparkasse Höxter, im Nahkauf in Ottbergen und bei eventim.de zuzüglich Gebühr. An der Abendkasse kosten die Tickets – sofern nicht ausverkauft – 30 Euro. Einen Tipp von den Veranstaltern: „Die Karten eignen sich prima als Weihnachtsgeschenk.“

DIE WEITEREN KÖLSCHEN NÄCHTE

Nicht nur bei der großen Kölschen Nacht kommen die Freunde der Kölschen Musik im kommenden Jahr auf ihre Kosten. Am 4. Februar präsentieren Dj Marcus & Markus die traditionelle Kölsche Kneipennacht in den Höxteraner Bürgerstuben. Am 10. September kommt CAT Ballou im Rahmen Ihrer Deutschlandtour zur Kölschen Sommernacht in die Schützenhalle Peckelsheim. Karten gibt es auch hier auf www.eventim.de. Bei allen Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Regeln.