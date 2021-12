Tonaufnahme ausfindig gemacht

Nach dem Tötungsdelikt an der Berliner Straße in Brackwede gibt es weitere neue Erkenntnisse. Die Ermittler der Mordkommission "Haupt" konnten eine wichtige Tonaufnahme ausfindig machen und suchen weitere Zeugen.

Wie berichtet, war der 31-jährige Memo K. am vergangenen Mittwochabend an der Bushaltestelle „Brackweder Kirche“ von mehreren Kugeln getroffen und so schwer verletzt worden, dass er später in einem Krankenhaus verstarb.

Unter Tatverdacht steht der 28-jährige Sinan K., der sich der Polizei gestellt hat und sich seitdem in Untersuchungshaft befindet.

Die Ermittler sind nun in Besitz einer Tonaufnahme gelangt, welche über einen Instant-Messaging-Dienst versendet wurde. In dieser Tonaufnahme sei nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld eine weibliche Stimme zu hören und anschließend mehrere Schüsse.

Die Mordkommission "Haupt" fragt nun gezielt nach der Versenderin dieser Tonaufnahme. Sie könnte eine wichtige Zeugin in diesem Sachverhalt sein. Die Versenderin der Tonaufnahme und andere Zeugen melden sich daher bitte bei der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521/5450.