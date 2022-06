Tönnies-Fleischwerk: 14 Blockierer wegen Nötigung angeklagt

Der Prozess soll am kommenden Montag, 13. Juni 2022, stattfinden. Weil das Amtsgericht in Rheda-Wiedenbrück zu klein für so viele Angeklagte und ihre Anwälte ist, weicht das Gericht in den großen Saal des Bielefelder Landgerichts aus. Dass sich dort tatsächlich alle 14 Männer und Frauen verantworten müssen, stand am Dienstag aber noch nicht fest. Denn angeblich gibt es Gespräche, das eine oder andere Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen.

