Tönnies kämpft gegen Kriminelle

Rheda-Wiedenbrück

Der Fleischkonzern Tönnies sagt kriminellen Machenschaften dubioser Arbeitskräftevermittler in OWL den Kampf an. Das Unternehmen aus Rheda-Wiedenbrück hat nach Ermittlungen eingeschalteter externer Experten erste Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld gestellt. Es geht um den Vorwurf von gewerbsmäßigem Betrug, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung und Missbrauch von Sozialkassen – sowie mutmaßliche Schäden in Millionenhöhe.

Von Oliver Horst