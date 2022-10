Klaus Töpfer gratuliert zu ehrenamtlichem Engagement für Landesgartenschau in Höxter

Die Landesgartenschau 2023 in Höxter hat mit Ehrenbürger Professor Dr. Klaus Töpfer (2. von links) und Landrat Michael Stickeln (links) zwei engagierte Botschafter. Fördervereins-Vorsitzender Thomas Schöning (rechts) und zweiter Vorsitzender Dietmar Beineke führten beide an einem sonnigen Oktobertag zum kurzen Rundgang am Wall und zum Gedankenaustausch im Pavillion zusammen.

Foto: Sabine Robrecht