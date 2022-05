Tornado: Versicherungen im Dauereinsatz

Höxter-Ovenhausen

Noch am Abend des 20. Mai hat für die heimischen Versicherungen die Arbeit begonnen. Der Tornado, der an diesem Abend in Ovenhausen und Lütmarsen für große Verwüstungen gesorgt hat, richtete Schäden von vielen Millionen Euro an. Das ist bei einer Schadensaufnahme am Montagvormittag deutlich geworden.

Von Jürgen Drüke