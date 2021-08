Torsten Sträter im Wacken Ostwestfalens

Ein Comedy-Abend in Paderborn vor 750 Zuschauern ohne Corona – zumindest fast

Torsten Sträter braucht nicht viel, wenn er auf der Bühne steht. Was er braucht, ist Publikum. Und das hatte er am Samstagabend in ungewohnt üppiger Zahl: 750 Zuschauer erlebten live im fabelhaften Ambiente des Paderborner Schützenhofs einen großartigen Open-Air-Abend, der (fast) ohne Corona auskam.