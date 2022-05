Totengedenken, keine politische Kundgebung

450 überwiegend russisch-stämmige Besucher und aus anderen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion aus den Kreisen Gütersloh, Lippe, Paderborn, Minden aber auch aus Hannover haben am Sonntag an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert und den Toten auf dem Ehrenfriedhof sowjetischer Kriegstoter gedacht. Wie in den Vorjahren haben sie einen Gottesdienst gehalten. Die Veranstalter haben der Polizei versichert, dass es sich um ein Totengedenken handele – ohne politische Aussage zum aktuellen Kriegsgeschehen zwischen Russland und der Ukraine. Die Versammlung war angemeldet, die Polizei spricht von einem friedlichen Verlauf.

Zum Gedenken an das Kriegsende am 8. Mai 1945 haben am Samstag und Sonntag verschiedene Organisationen Blumen auf dem Ehrenfriedhof sowjetischer Kriegstoter in Stukenbrock-Senne niedergelegt.

Die Polizei hat vom Staatsschutz die Georgsbänder bewerten lassen, die einige Besucher getragen haben. Sie werden für unbedenklich gehalten. Es handelt sich um orange-schwarz-gestreifte Schleifen, die an der Brust getragen werden als „Zeichen des Sieges über den Faschismus“. Im Ursprung geht es auf eine militärische Auszeichnung zurück, die im Russischen Kaiserreich verliehen und später in der Sowjetunion unter anderem Namen wieder eingeführt wurde. In Russland ist es seit 2005 das Zeichen der Erinnerung an den Sieg über Deutschland am 8. Mai 1945. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wird das Georgsband in den ehemaligen Sowjetrepubliken als ein Ausdruck der Unterstützung für Präsident Putin verstanden. Hinzu kommt, dass Russland den sowjetischen Sieg zunehmend als russische Errungenschaft auslegt, nicht als die aller sowjetischer Republiken.