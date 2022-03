„Totholz ist für Soldaten nur Abfall“

Bad Lippspringe

Die militärische Nutzung der Senne durch wechselnde Einheiten aus unterschiedlichen Ländern hinterlässt in der Natur sichtbare Schäden. „Wir müssen die Wertigkeit der Senne erhalten, sonst brauchen wir uns über einen Nationalpark gar nicht mehr zu unterhalten“, sagte der Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes Paderborn, Otmar Lüke, am Mittwoch in Bad Lippspringe.

Von Dietmar Kemper