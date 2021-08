Touren, Sport und Kochevents

Besichtigungen von Höfen, eine Fahrt zu einer Schokoladenmanufaktur, Sport- und Kreativangebote sowie Radtouren – die Bielefelder Landfrauen haben in den kommenden Monaten einiges vor. Bei einem Treffen auf Homanns Deele in Theesen, bei dem 60 Landfrauen zusammen kamen, stellten sie ihr neues Programmheft vor.

Das diesjährige Leitthema des Westfälischen-Lippischen Landfrauen-Landesverbandes ,,Wasser – Wir machen die Welle“ soll ins Bewusstsein bringen, wie wertvoll Wasser ist. Zu diesem Thema sind deshalb Vorträge bei den Jahreshauptversammlungen angesetzt.

Außerdem planen die Landfrauen Betriebsbesichtigungen wie zum Beispiel bei der Solidarischen Landwirtschaft auf dem Hof Borgmeyer in Theesen und in der Gärtnerei Gemüselust in Niederdornberg. Des Weiteren soll es Fahrten geben zu Betrieben der Lebensmittelherstellung wie der Schokoladenmanufaktur in Lippstadt.

Besuch der Grünen Woche steht auf dem Programm

Im Rahmen der Aktion „pumps@bauernhof“ führt ein Ausflug zu einem ein Ackerbaubetrieb. Regelmäßig werden Sport, (Wasser)Gymnastik, Nordic- Walking, Wanderungen und Fahrradtouren angeboten. Kreatives wie das Gestalten von Bienenhotels Kochevents und ein Kursus zur Herstellung von Sauerkraut sind geplant.

Online werden einige Veranstaltungen wie etwa eine digitale Gartenreise nach Schottland, eine Verlagsführung und ein Online-Beauty-Wellness-Abend angeboten. Außerdem gehören Tagesfahrten und Urlaubsreisen und ein Besuch der Grünen Woche in Berlin zum Programm der Landfrauen.

Weitere Informationen zum Kreislandfrauenverband Bielefeld und das aktuelle Programm gibt es im Internet unter www.wllv.de/Kreisverband/bielefeld.de.