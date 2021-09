Tourismus zieht jetzt wieder an

Die Verleihung des Tourismuspreises Paderborner Land sowie der Bericht der Geschäftsleitung waren die zentralen Punkte der Mitgliederversammlung der Touristikzentrale Paderborner Land im Hotel Waldkrug in Delbrück. Der Vorsitzende der Touristikzentrale, Landrat Christoph Rüther, hieß dazu Vertreter der Kommunen sowie Kooperationspartner willkommen.

Außerdem begrüßte Rüther die neue Geschäftsführerin Anja Veith erstmals in dieser Funktion bei einer Mitgliederversammlung.

Veränderungen gab es auch auf der Position des Vorsitzenden: Christoph Rüther hatte schon vor einiger Zeit den Vorsitz übernommen, und Thomas Westhof das Amt des zweiten Vorsitzenden.

In seinem Grußwort dankte Delbrücks Bürgermeister und Gastgeber Werner Peitz dem Mitarbeiterteam der Geschäftsstelle der Touristikzentrale Paderborner Land für ihre engagierte Arbeit in schwierigen Zeiten.

In ihrem Jahresbericht unterstrich Geschäftsführerin Anja Veith, dass Corona auch den Tourismus im Paderborner Land besonders im vergangenen Jahr im Griff hatte. Die Anzahl der Ankünfte sei von mehr als 350.000 im Jahr 2019 auf rund 175.000 in 2020 eingebrochen.

Ähnlich sehe es bei den Übernachtungen aus: 2019 gab es mehr als eine Million Übernachtungen, 2020 waren es nur noch rund 625.000. „Damit liegen wir in Ostwestfalen im Mittelfeld. Einige Kreise hat es noch stärker getroffen“, sagte Anja Veith.

Während der Tourismus im Paderborner Land 2019 noch einen Umsatz von 430,3 Millionen Euro generieren konnte, fielen allein im März und April 2020 56,7 Millionen Euro Umsatz aus.

Mit 3800 schriftlichen Prospektanfragen seien dagegen die Anfragen sogar leicht gestiegen. „Vor allem das Interesse aus der Region war groß. Unsere erneut ausgezeichneten Rad- und Wanderwege sind auf reges Interesse gestoßen“, berichtete Anja Veith. Vor allem die Beiträge im Abruf Sozialer Medien seien enorm gestiegen.

Bei der Buchung von Pauschalangeboten konnte mit 657 Übernachtungen fast das Vorjahresniveau erreicht werden. „So langsam kehrt das Leben zurück und auch der Tourismus zieht wieder an. Wir glauben an eine große Zukunft der Region“, stellte Christoph Rüther heraus. Er dankte allen Touristikern im Kreis, außerdem den Gastronomen und dem Mitarbeiterteam für den großen Einsatz: „Sie alle sind wichtig für die Region“, so Rüther.

Die Mitgliederversammlung war der Rahmen für die Verleihung des Tourismuspreises Paderborner Land. Preisträger sind in diesem Jahr das Graffiti-Projekt des Verkehrsvereins Paderborn sowie das Heinz-Nixdorf-Museumsforum (HNF). „Die Graffiti-Führungen haben für bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt“, berichtete der Geschäftsführer des Verkehrsvereins Paderborn, Karl-Heinz Schäfer.

Nicht minder glücklich zeigten sich Dr. Jochen Vie­hoff und Dr. Wiltrud Viehoff über die Auszeichnung des 1996 von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl eröffneten HNF. „Obwohl wir im Jahr 2020 an 20 Wochen geschlossen haben mussten, konnten wir im Jahresverlauf dennoch rund 56.000 Besucher begrüßen“, berichtete Dr. Wiltrud Viehoff über das große Interesse.