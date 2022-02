Touristik setzt verstärkt auf digitale Infos

Neue Displays im Haus des Gastes in Bad Holzhausen – Preußisch Oldendorfer Serviceangebote auch mit Smartphone nutzbar

Preußisch Oldendorf

Die digitale Welt hat im Tourismus längst Einzug gehalten und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Diesen Trend hat auch die Stadt Preußisch Oldendorf schon lange erkannt. Deshalb wird längst fleißig am Ausbau digitaler Information für Gäste aber auch für Einheimische gearbeitet. Ein unübersehbares Zeichen dafür sind zwei große Touch-Screen-Monitore, die jetzt im Haus des Gastes in Bad Holzhausen für alle Besucher zugänglich sind.

Von Arndt Hoppe