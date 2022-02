Tradition trifft auf Innovation

Ab dieser Saison gehören auch Riccardo und Francesca zum Management des italienischen Eiscafé Gianni in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Im leuchtenden Orange sticht der Gebäudeanteil von Giannis Eiscafé an der Bahnhofstraße hervor. Sogar die jüngsten Besucher wissen schnell, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Hier gibt es Eis.In großer Vielfalt, vielen Farben und in mehr als 35 Geschmacksrichtungen.

Von Manuela Fortmeier