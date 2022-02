Trafo-Laster muss Zwangspause in Lauenförde einlegen

„Aufgrund der herausfordernden und zeitintensiven Transportroute konnte der Transport in der Nacht zu Dienstag nicht abgeschlossen werden“, erklärte Tennet-Sprecher Markus Lieberknecht. Um die Verkehrsbeeinträchtigung insbesondere für den Berufsverkehr in Lauenförde zu minimieren, sei der Selbstfahrer samt Ladung am Dienstagmorgen kurz vor dem Gewerbegebiet Lauenförde abgestellt worden. Am Dienstagabend gegen 22 Uhr sollte der Transport wieder starten und dann rund zwei Stunden später am Umspannwerk in Würgassen ankommen.

