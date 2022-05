Trafohäuschen gerät in Brand

In Steinheim ist am frühen Mittwochabend eine Trafostation in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Feuerwehr aus der Kernstadt und aus Ottenhausen konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Möbellager zu verhindern.

Dieses Trafohäuschen an einer Gewerbehalle in Steinheim ist am Mittwochabend in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit 20 Einsatzkräften aus Steinheim und Ottenhausen aus.

Nach Angaben von Einsatzleiter Tobias Jürgens löschte die Feuerwehr den Brand zunächst aus der Ferne, zum einem weil der Trafo noch nicht stromlos geschaltet war, zum anderen musste erst geklärt werden, welche Öle sich in dem Gerät befinden. Ein Monteur des Netzbetreibers Westfalen-Weser-Netz schaltete es schließlich ab. Zu Stromausfällen in Steinheim oder den Nachbarorten kam es dadurch aber nicht.

Augenzeugen hatten gegenüber der Feuerwehr berichtet, dass gegen 17.30 Uhr in dem Häuschen mehrfach geknallt habe, dann seien Rauch und Flammen heraus gedrungen. Die Feuerwehr musste zunächst über einen längeren Weg Schläuche zum Brandort legen, weil sich der Trafo in einem Feldweg an der Beller Straße befindet. Das habe die 20-köpfige Mannschaft aber schnell in den Griff bekommen, berichtete Jürgens.

Angelika Schomberg, Sprecherin von Westfalen-Weser-Netz berichtete am Mittwochabend, dass die Trafostation zur Photovoltaikanlage eines benachbarten Energieerzeugungsunternehmens gehöre. Der Trafo sei nötig, um die erzeugte Solarenergie ins Stromnetz einspeisen zu können. Wie hoch der Sachschaden ist, war am Mittwochabend noch unklar. Gebrauchte Trafos wurden am Mittwoch in Kleinanzeigenportalen je nach Alter und Größe zwischen 20.000 und 60.000 Euro gehandelt.