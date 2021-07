Es war laut dem Leiter des Impfzentrums Gütersloh, Bernhard Riepe, eine „gelungene Generalprobe“ für das sogenannte „Impfzentrum on Tour“, mit dem die Verantwortlichen nun an verschiedenen Orten auf die Menschen im Kreis zugehen möchten.

„Wir tragen die Impfung zu den Leuten. Sei es auf dem Marktplatz an Autobahnraststätten oder an einer MC Donalds Filiale. Es bedarf kreativer Ideen um noch mehr Menschen für eine Covid-Impfung zu mobilisieren“, sagt Riepe, der am Samstagvormittag wohlwollend beobachtet, wie sich schon eine halbe Stunde vor Beginn der Aktion, zahlreiche Personen am Ronchin-Platz einfinden.