Brücken über Autobahnen am Rande der Tragfähigkeit

Zahlreiche kleinere Brücken über die Autobahnen in NRW sowie in Teilen Niedersachsens und Hessens müssen für den Lkw- und landwirtschaftlichen Verkehr teils einspurig oder gar ganz gesperrt werden, weil sie für schwere Fahrzeuge keine ausreichende Traglast haben. Darüber hat die Autobahn GmbH die Kommunen informiert und eine Frist bis zum 31. Oktober gesetzt.

Drohende Sperrungen auch für Landwirte in OWL

Fahrzeuge sind über die Jahre immer größer und schwerer geworden und somit zu einer Last für kleine Brücken über Autobahnen geworden.

In den meisten Fällen ­sollen Einschränkungen im Begegnungsverkehr und das Aufstellen neuer Verkehrsschilder mit einem aktualisierten zulässigen Gesamt­gewicht für die nicht so tragfähigen Brücken ausreichen, was trotzdem für Landwirte mit schwereren Fahrzeugen größere Um­wege bedeuten kann. Die Brücken sind weder marode, noch sind sie bei routine­mäßigen Kontrollen aufgefallen. Vielmehr stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Traglast angesichts der seit Jahren immer größer konzipierten Fahrzeuge.