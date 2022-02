Trainieren rund um die Uhr

„P30“ in Rimbeck bietet bald als erstes Warburger Fitnessstudio 24-Stunden-Service an

Warburg-Rimbeck

Wer künftig im „P30“ in Rimbeck trainieren möchte, ist an keine Öffnungszeiten mehr gebunden. Inhaber Mario Vahle öffnet sein Fitnessstudio 24 Stunden an sieben Tagen.

Von Alice Koch