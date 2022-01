Training für den Notfall

Die AHA mit Sitz in Dallas ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die sich mit der Vorbeugung und Therapie von Herz-/Kreislauferkrankungen beschäftigt.

„Wir freuen uns,“ so Sebastian Schröder, Pflegedirektor St. Johannisstift, „dass wir zwölf hochmotivierte Intensivpflegekräfte und Ärzte aus unserem Krankenhaus gemeinsam mit der Bildungscampus GmbH und der AHA Soest als Trainer für Herz-Lungen-Wiederbelebung gewinnen und ausbilden konnten.“ Ab sofort sind sie berechtigt, „Basismaßnahmen der Reanimation“-Kurse für medizinische Fachkräfte durchführen zu können, die lebensbedrohliche Notfallsituationen erkennen und die Durchführung einer Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie die Verwendung eines Defibrillators zuverlässig beherrschen können müssen.

Für Mitarbeiter im Rettungsdienst, in der Notaufnahme und auf Intensivstationen bietet die Bildungscampus GmbH zweitägige Intensivkurse an. In dem Aufbaukurs stehen die Bedeutung von Teamarbeit, Kommunikation sowie das Atemwegs- und Notfallmanagement bei Herzstillstand im Vordergrund.

Für Geschäftsführer Jürgen Grosser sind die Trainings ein erster wichtiger Schritt hin zur Einführung von Simulationstrainings: „Mit der Fertigstellung des geplanten Simulationszentrums im Sommer 2023 können wir die Intensivkurse unter optimalen räumlichen Bedingungen anbieten. Mittels high-end-Simulatoren lassen sich Herz-Lungen-Wiederbelebung in einer realistischen und sicheren Umgebung üben und mittels Video-Aufzeichnung im Anschluss reflektieren.“