Traktor gerät auf Tankstellengelände in Brand

In unmittelbarer Nähe zu den Zapfsäulen einer Tankstelle an der Bundesstraße 64 war ein Fendt-Trecker in Brand geraten. Glücklicherweise stand der Traktor nicht unter einem Dach und der 31-jährige Fahrer sowie der Einsatzleiter der Delbrücker Feuerwehr konnten das Feuer mit Feuerlöschern eindämmen.

Foto: Axel Langer