Tränenreiches Wiedersehen

Wunsch-Aktion des Herforder Johannes-Hauses: Monika Kuddes (77) kann ihre Schwestern endlich in die Arme nehmen

Herford

Als Monika Kuddes ihren beiden jüngeren Schwestern gegenübersteht, gibt es kein Halten mehr: Tränenüberströmt fallen sie sich um den Hals. „Wir haben uns so lange nicht gesehen und sind so froh, noch am Leben zu sein“, sagt die 77-Jährige.

Von Moritz Winde