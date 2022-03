Transporte für das Überleben

Ukrainischer Arzt hält Kontakt zu Krankenhäusern in seiner Heimat und initiiert Arzneimittel-Hilfsaktion

Minden/Lübbecke

Die schockierenden Bilder vom russischen Angriffskrieg, von bombardierten Wohnvierteln und Krankenhäusern nehmen Serhii Tabulovych sehr mit. Aber der ukrainische Arzt am Mindener Klinikum will einen kühlen Kopf bewahren – um den Menschen in seiner Heimat helfen zu können.

Von Friederike Niemeyer