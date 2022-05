Transporter in Schloß Holte-Stukenbrock gestohlen

Fahrzeug stand an der Dopheide in Schloß Holte-Stukenbrock

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22.30 und 9.30 Uhr, haben bislang unbekannte Diebe einen Firmentransporter vor einem Geschäft an der Straße Dopheide in Schloß Holte entwendet.