„Trasse würde die Heimat belasten“

Porta Westfalica.

Frank Schäffler (52) ist der Wiedereinzug in den Bundestag sicher. Der FDP-Bezirksvorsitzende in Ostwestfalen-Lippe hat einen vorderen Listenplatz, und die FDP steht in den Umfragen gut da. In seinem Wahlkreis Minden-Lübbecke I setzt sich der Liberale für ein ergebnisoffenes Verfahren bei der ICE-Trassenplanung ein. Und als Experte für Finanz- und Währungspolitik klagt er jetzt beim Bundesverfassungsgericht gegen die Ratifizierung des umstrittenen Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) durch den Bundestag.

Von Andreas Schnadwinkel