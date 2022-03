Trauer um Franz Figgemeier

Franz Figgemeier ist ein Urgestein der SPD. Viele Jahrzehnte war er in der Kommunalpolitik und im Sportleben ehrenamtlich tätig. Nach seinem Eintritt in die SPD 1971 war er zwischen 1974 und 1979 Mitglied im Rat der Stadt Salzkotten und 30 Jahre bis 2004 sachkundiger Bürger im Betriebsausschuss, Schulausschuss, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss, Umweltschutz-, Landschaftspflege und Friedhofsausschuss sowie im Planungs- und Umweltausschuss.

Mitglied des SPD-Kreisvorstandes

Als Stadtverbandsvorsitzender der SPD in Salzkotten und Gründungsvorsitzender des SPD-Ortsvereins Thüle-Scharmede war er mit kurzen Unterbrechungen seit 1981 engagiert. Er war darüber hinaus viele Jahre Mitglied des SPD-Kreisvorstandes und aktiv in der IG-Metall. Ab Dezember 1983 ist Franz Figgemeier in den Kreistag nachgerückt und hat diesem bis zur Kommunalwahl 2004 mehr als 20 Jahre angehört. Er hat sich in dieser Zeit besonders für den Natur- und Umweltschutz eingesetzt und den entsprechenden Kreisausschuss ab 1989 geleitet.

Träger des Bundesverdienstkreuzes

Sein weiteres gesellschaftliches Engagement war dem Sport gewidmet. Er war aktiver Fußballspieler und hat in 22 Jahren als Vorsitzender ab 1976 den VfL Thüle von einem Fußballverein zu einem Breitensportverein weiterentwickelt. Während seiner Vorstandstätigkeit ist mit ehrenamtlichem Einsatz das neue Sportgelände am Stangenweg entstanden. Für sein Engagement im Sport ist er 1999 mit dem goldenen Lorbeerblatt der Stadt Salzkotten ausgezeichnet worden, und er war seit 1998 Ehrenvorsitzender des VfL. Für seine besonderen Verdienste hat er vom Sportkreis Büren die Ehrenplakette erhalten. Sein vielfältiges Engagement in Politik, Gesellschaft und Sport wurde 2007 durch die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt.